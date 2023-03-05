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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a “Konstantinopol” tepkisi

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki "Konstantinopol" kullanımını, sonraki twitlerinde "İstanbul" olarak düzeltti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’a “Konstantinopol” tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, bugün İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, “Konstantinopol”ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.

Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.

Dendias’ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan’daki tren kazasında ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, “İstanbul” kelimesini kullandığı görüldü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul’a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

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