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Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var

NTV (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Katrugalos, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

KATRUGALOS: TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ HAKLARININ FARKINDAYIZ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" diye konuştu.

 

 

 

ÇAVUŞOĞLU: ASKERLERİMİZ VE SAVUNMA BAKANLARIMIZ BİR ARAYA GELMELİ

''Güven artırıcı adım için askerlerimiz ve savunma bakanlarımız bir araya gelmeli'' diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin ''Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hakları vardır'' ifadesini kullandı.

''KIBRIS MÜZAKERELERİNE LAF OLSUN DİYE BAŞLAMAYALIM''

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleri konusunda da ''Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

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