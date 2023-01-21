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Yunanistan’a ait kuru yük gemisinde 4,5 ton kokain ele geçirildi

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Yunanistan merkezli bir nakliyat şirketine ait kuru yük gemisinde piyasa değeri 180 milyon dolar değerinde olan 4;5 ton kokain ele geçirildi. Gemideki 15 denizci tutuklandı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
Yunanistan’a ait kuru yük gemisinde 4,5 ton kokain ele geçirildi

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarının bugün akşam saatlerinde duyurduğu haberde Brezilya'dan yola çıkan Togo Bayraklı Blume isimli gemiye Kanarya Adaları açıklarında İspanyol polisi istihbarat servisleri, Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC) Santa Cruz de Tenerife Ulusal Polisi Narkotik ve Organize Suç Birimi (UDYCO) ekipleri ve özel harekat birliği tarafından denizden ve havadan operasyon düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina merkezli bir nakliyat şirketine ait gemide yapılan aramada piyasa değeri 180 milyon dolar olan 4,5 ton kokain ele geçirildi.

Batı Sahra'daki Dakhia kenti ile Bojador Burnu arasında seyir halinde iken operasyon düzenlenen 2005 yapımı geminin varış limanı olarak  Letonya'nın başkenti Riga olarak belirlendiği ve gemideki 15 personelin tutuklandığı açıklandı.

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