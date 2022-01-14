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Yunanistan’a Şok: Total Ve Exxonmobil Faaliyetlerini Durdurdu

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Yunanistan’a ABD’den sonra ikinci şok ise Girit Adası açıklarında araştırma yapan Total ve ExxonMobil şirketlerinden geldi İki şirkette sismik araştırma faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.
Yunanistan’a Şok: Total Ve Exxonmobil Faaliyetlerini Durdurdu

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'i enerji kaynakları üzerinden istikrarsızlaştırmaya yönelik politikalarının iflas ettiği açıklandı.

Yunanistan, ABD'nin, Türkiye'nin bypass edildiği EastMed projesine desteğini çektiğini açıklamasının ardından büyük bir şok yaşarken bu kez Total ve ExxonMobil şirketlerinin de Girit Adası açıklarındaki sismik araştırma faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı.

DOĞAL GAZ REZERVLERİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI DURDURULDU

ABD'nin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine muhalefetini, bir non-paper (Bağlayıcılığı olmayan belge) ile bildirmesinin ardından Fransız Total ve Amerikan ExxonMobil şirketlerinin, adanın güneyinde başlattığı belirtilen doğal gaz rezervlerini belirlemeye dönük sismik araştırma faaliyetlerini süresiz dondurduğu ortaya çıktı.

İki şirketin projeyi dondurma kararlarını Atina'ya bildirdiği kaydedildi. Yunan medyası gelişmeyi “Doğu Akdeniz'de ikinci darbe” diye nitelendirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRESİZ OLARAK DONDURULDU

Yunanistan medyasında yer alan haberde, Worldstockmarket haber sitesinin bildirdiğine göre, Girit Adası'nın güneyinde ve batısında faaliyet yürüten Total, ExxonMobil ve Yunan ELPE şirketlerinden oluşan konsorsiyum, Yunan yönetimiyle imzalanan şartlarda öngörüldüğünün aksine 2022'de sismik araştırma çalışmalarını süresiz dondurduklarını bir yazıyla bildirdi.

Yunan medyasında kararın gerekçesi olarak, projenin ekonomik olarak sürdürülebilir olmaması gösterildi.

KARARDA ABD ETKİLİ OLDU

Mevcut sözleşmeye göre üç şirketin, 2019-2022 arasında sismik araştırma çalışmasını gerçekleştirmesi gerekiyordu.

Ancak faaliyetlerini süresiz dondurduklarını belirten üç şirketin, devlet iştiraki olan Yunan Hidrokarbon Kaynakları Yönetim Şirketi'ne ilettikleri ve sismik araştırmaları süresiz dondurduklarına ilişkin belgede, herhangi bir süre uzatımı başvurusunda bulunmadıkları da ortaya çıktı. Şirketlerin kararında ABD'nin EastMed projesine muhalefetinin etkili olduğu belirtildi.

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