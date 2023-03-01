  • BIST 5.310,97
  • Altın 1119.554
  • Dolar 18.8812
  • Euro 20.1489
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

» »
Yunanistan'da en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının ardından ulusal yas ilan edildi.
Yunanistan'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu en az 36 kişi yaşamını yitirmiş, 25'i ağır 85 kişi yaralanmıştı.

Trendeki yolcuların ağırlıklı olarak hafta sonu tatilinden dönen üniversite öğrencileri olduğu belirtilmişti.

Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti24 Şubat 2023 Cuma 10:02
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Yeni başkan için Avrupa Halk Partisi yolu açıldı16 Şubat 2023 Perşembe 12:29
  • AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak14 Şubat 2023 Salı 16:18
  • Kathimerini gazetesi "Hepimiz Türküz" karikatürü yayınladı08 Şubat 2023 Çarşamba 13:10
  • Kosova Türkiye’deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti07 Şubat 2023 Salı 20:00
  • Avrupa basınında deprem 1. haber olmaya devam ediyor07 Şubat 2023 Salı 16:44
  • İngiltere basını: Son 100 yılın en büyük doğal felaketi07 Şubat 2023 Salı 12:39
  • Dünyadan Türkiye'ye destek devam ediyor: "70 ülke talepte bulundu, 3 bin personel geldi"07 Şubat 2023 Salı 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti