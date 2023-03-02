Yunanistan’da büyük öfke: ‘Kaza geliyorum dedi’

Yunanistan’ı sarsan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası öfkeli protestocuları sokağa döktü. Hükümetin yıllardır yapılan uyarıları görmezden geldiğini belirten demiryolu sendikaları grev çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması ülkeyi ayağa kaldırdı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada en az 43 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza, Yunanistan’da son yıllarda yaşanan en büyük trajedilerden biri oldu.

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, “haksız yere ölen insanların anısına bunun bir görev olduğunu” söyleyerek istifa etti. Olay yerini ziyaret eden Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, tren kazasının “trajik bir insan hatasından kaynaklandığını” söyledi.

Kazanın ardından başkent Atina'da çok sayıda kişi sokağa döküldü. Tren İşleri Müdürlüğü önünde toplanan göstericiler, ülkede demiryollarının yenilenmemesinden şirketi sorumlu tutarak “Bu kaza geliyorum diyordu” sloganları attı.

Atina’da göstericiler hayatını kaybedenler anısına mumlar yaktı.

Atina'daki göstericilerle polis arasında çatışmalar çıkarken Selanik ve kazanın yaşandığı Larissa kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

‘HÜKÜMET TREN HATLARINI İHMAL ETTİ’

Üç günlük yas ilan eden Yunan hükümeti olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütüleceği sözü verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Larissa Demiryolu Müdürü ise suçlamaları reddederek kazanın “teknik arızadan” kaynaklandığını savundu.

Demiryolu sendikaları, yıllardır yaptıkları uyarılara rağmen sistemlerin yenilenmemesi ve güvenlik sistemlerinin düzgün çalışmaması sonucu korkunç kazanın yaşandığını belirtiyor.

Demiryolu çalışanlarının bugün hükümetin tren hatlarını ihmal ettiğine dikkat çekmek amacıyla greve gideceği açıklandı. Sendikalar, hükümetin resmi soruşturmada olayın üstünü örtmeye çalışabileceğini kaydetti.