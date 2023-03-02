  • BIST 5.321,52
  • Altın 1115.024
  • Dolar 18.884
  • Euro 20.0722
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da büyük öfke: ‘Kaza geliyorum dedi’

» »
Yunanistan’ı sarsan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası öfkeli protestocuları sokağa döktü. Hükümetin yıllardır yapılan uyarıları görmezden geldiğini belirten demiryolu sendikaları grev çağrısı yaptı.
Yunanistan’da büyük öfke: ‘Kaza geliyorum dedi’

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde bir yolcu treni ile yük treninin çarpışması ülkeyi ayağa kaldırdı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada en az 43 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza, Yunanistan’da son yıllarda yaşanan en büyük trajedilerden biri oldu.

Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, “haksız yere ölen insanların anısına bunun bir görev olduğunu” söyleyerek istifa etti. Olay yerini ziyaret eden Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, tren kazasının “trajik bir insan hatasından kaynaklandığını” söyledi.

Kazanın ardından başkent Atina'da çok sayıda kişi sokağa döküldü. Tren İşleri Müdürlüğü önünde toplanan göstericiler, ülkede demiryollarının yenilenmemesinden şirketi sorumlu tutarak “Bu kaza geliyorum diyordu” sloganları attı.

Atina’da göstericiler hayatını kaybedenler anısına mumlar yaktı.

Atina'daki göstericilerle polis arasında çatışmalar çıkarken Selanik ve kazanın yaşandığı Larissa kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

‘HÜKÜMET TREN HATLARINI İHMAL ETTİ’

Üç günlük yas ilan eden Yunan hükümeti olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütüleceği sözü verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Larissa Demiryolu Müdürü ise suçlamaları reddederek kazanın “teknik arızadan” kaynaklandığını savundu.

Demiryolu sendikaları, yıllardır yaptıkları uyarılara rağmen sistemlerin yenilenmemesi ve güvenlik sistemlerinin düzgün çalışmaması sonucu korkunç kazanın yaşandığını belirtiyor.

Demiryolu çalışanlarının bugün hükümetin tren hatlarını ihmal ettiğine dikkat çekmek amacıyla greve gideceği açıklandı. Sendikalar, hükümetin resmi soruşturmada olayın üstünü örtmeye çalışabileceğini kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron açıkladı: Fransa, Afrika’daki askeri üs sayısını azaltacak28 Şubat 2023 Salı 11:04
  • Almanya’da grev nedeniyle 325’ten fazla uçuş iptal edildi27 Şubat 2023 Pazartesi 11:26
  • Hollanda’da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi26 Şubat 2023 Pazar 23:50
  • Rusya, Ukrayna'nın Transdinyester'i işgal edeceğini öne sürdü; Moldova iddiaları reddetti24 Şubat 2023 Cuma 10:02
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini mart başında oylayacak23 Şubat 2023 Perşembe 18:23
  • Yeni başkan için Avrupa Halk Partisi yolu açıldı16 Şubat 2023 Perşembe 12:29
  • AB, benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak14 Şubat 2023 Salı 16:18
  • Kathimerini gazetesi "Hepimiz Türküz" karikatürü yayınladı08 Şubat 2023 Çarşamba 13:10
  • Kosova Türkiye’deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti07 Şubat 2023 Salı 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti