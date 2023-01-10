  • BIST 4.987,99
  • Altın 1133.651
  • Dolar 18.7712
  • Euro 20.1658
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Yunanistan’da iktidar partisi, ana muhalefet partisi milletvekiline istifa çağrısı yaptı

» »
Yunanistan'ın iktidar partisi Yeni Demokrasi, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın Kavala milletvekili Tanya Eleftheriadu'nun milletvekilliği sırasında kamu ile ticari ilişkide bulunduğu gerekçesiyle istifasını istedi.
Yunanistan’da iktidar partisi, ana muhalefet partisi milletvekiline istifa çağrısı yaptı

Yeni Demokrasi’den yapılan açıklamada, Eleftheriadu’nun, milletvekili olduğu dönemde Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna (EFKA) hukuk hizmeti verdiği ve bunun karşılığında kendisine 55 kez ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Kurumdan, Eleftheriadu’ya yapılan ödeme talimatları olduğu öne sürülen açıklamada, “SYRIZA Lideri Aleksis Çipras kendisinin istifasını isteyecek mi?” ifadesi kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

SYRIZA’nın Hanya Milletvekili Pavlos Polakis de, sosyal medyada geçen hafta yaptığı paylaşımda, Yeni Demokrasinin Selanik Milletvekili Anna Efthimiu’nun Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna (EFKA) toplam 106 bin 672 avroluk avukatlık hizmeti sağladığını iddia etmişti.

Bu hizmetin anayasaya aykırı olduğunu belirten Polakis, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e, Efthimiu’yu partiden ihraç etmesi ve bir an evvel seçim tarihini duyurması için çağrıda bulunmuştu.

Hiçbir kamu kuruluşu ile ticari anlaşması olmadığını savunan Efthimiu, EFKA’ya verdiği hizmetin milletvekili seçilmeden önceki dönemi kapsadığını öne sürmüştü.

Yeni Demokrasi milletvekili Themis Himaras da, ortağı olduğu şirketin kamu ile ticaret yaptığının ve kamu ihalelerine katıldığının ortaya çıkması nedeniyle 4 Ocak’ta milletvekilliğinden istifa etmişti.

Yunanistan Anayasası’nın 57’nci maddesine göre, milletvekillerinin, kamuya hizmet veren şirketlerin sahibi, ortağı veya üst düzey yöneticisi olması yasak. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’dan dil bilen Türklere çifte vatandaşlık hamlesi09 Ocak 2023 Pazartesi 11:13
  • Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi08 Ocak 2023 Pazar 13:39
  • Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi08 Ocak 2023 Pazar 11:11
  • Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti06 Ocak 2023 Cuma 21:28
  • Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracı verecek06 Ocak 2023 Cuma 20:35
  • Macron, Fransa sağlık sisteminde büyük eksiklikler olduğunu kabul etti06 Ocak 2023 Cuma 18:54
  • Yunanistan başbakanı Miçotakis’ten üstü kapalı Türkiye eleştirisi06 Ocak 2023 Cuma 18:31
  • Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'nın AB üyelik sürecinin uzun olacağını söyledi05 Ocak 2023 Perşembe 17:56
  • Avusturya'da ırkçı restoran: Arap, hippi, vegan ve çevreci giremez05 Ocak 2023 Perşembe 17:39
  • Yunanistan'da dinleme skandalının araştırılması için özel ekip kuruluyor04 Ocak 2023 Çarşamba 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti