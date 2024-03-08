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Yunanistan'da ilk eşcinsel evlilik: Nikahı Atina Belediye Başkanı kıydı

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Atina Belediye Başkanı Doukas, Yunanistan'daki ilk eşcinsel evliliğin nikahını kıyarak bu anı "tarihi bir an" olarak nitelendirdi ve diğer eşcinsel çiftleri aynı adımı atmaya davet etti.
Yunanistan'da ilk eşcinsel evlilik: Nikahı Atina Belediye Başkanı kıydı

Yunanistan'da hükümetin eşcinsel evliliği yasal hale getirmesinden üç hafta sonra, roman yazarı Petros Hadjopoulos ile partneri Atina belediye binasında evlenen ilk eşcinsel çift oldu.

Ortodoks Hıristiyan ülke, 15 Şubat'ta uzun süren tartışmaların ardından eşcinsel evliliği yasal hale getirmişti. 

"Auguste Corteau" müstear ismini kullanan yazan Petros Hadjopoulos ile partneri avukat Anastasios Samouilidis'in nikahını Atina Belediye Başkanı Haris Doukas kıydı.

Hadjopoulos bu anı "gençliğimizde hayal etmeye cesaret cesaret edemediğimiz bir rüya" olarak tanımladı.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Yunanistan'daki ilk resmi eşcinsel evliliğin nikhaını kıydı Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Yunanistan'daki ilk resmi eşcinsel evliliğin nikhaını kıydıAP

Hadjopoulos, "Bu bir sembolizme sahip. (Evliliğin) herkes için geçerli olmadığını anlıyorum ama 1980'lerde ve 90'larda Yunanistan'da büyüyen, bizim gibi çocukların çok yalnız yaşadığı insanlar için sembollerin bile büyük bir değeri var." şeklinde konuştu. 

Çift, az sayıda davetlinin alkışları arasında belediye binasına köpekleriyle birlikte geldi.

Yunan milletvekillerinin partiler üstü çoğunluğu, toplumsal açıdan muhafazakar Ortodoks Kilisesi'nin çok güçlü muhalefetine rağmen 15 Şubat'ta yapılan oylamada, eşcinsel evliliği onayladı.

Anketler Yunan kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun eşcinsel evliliği desteklediğini gösterse de Kilise bu evliliklerin yasallaşmasına tepki gösteriyor. 

Salı günü Korfu Adasındaki Kilise yetkilileri, reform yönünde oy kullanan iki milletvekiline dini yasak getirerek tepkisini ortaya koydu. 

Yasa aynı zamanda evli ve çocuk sahibi eşcinsel partnerlere de tam ebeveynlik hakkı tanıyor. 

Ancak eşcinsel çiftlerin Yunanistan'da taşıyıcı anneler aracılığıyla ebeveynlik yapmasını engelliyor. 

Bu seçenek şu anda sadece sağlık nedenleriyle çocuk sahibi olamayan kadınlar için gerçerli.

Atina Belediye Başkanı Doukas, perşembe günkü töreni "tarihi bir an" olarak nitelendirdi ve diğer eşcinsel çiftleri de aynı adımı atmaya davet etti.

 

Doukas, "Her Atina vatandaşı kendi seçtiği şekilde yaşayabilmeli ve sevebilmeli" ifadesini kullandı.

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