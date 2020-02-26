Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası Selanik'te görüldü

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Selanik'te yaşayan 38 yaşında bir kadında Covid-19 tespit edildiğini duyurdu. Hastanın kısa süre önce İtalya'ya seyahat ettiği kaydedildi. Yunan vatandaşı olduğu açıklanan kadının yanı sıra bu süreçte temas ettiği birçok kişi karantinaya alındı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias'ın çarşamba akşam saatlerinde Selanik'te yerel yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Yunanistan'dakine benzer şekilde, Fransa'da da İtalya'dan gelen bir kişide virüse rastlanmıştı.Özellikle İtalya'nın kuzeyinde hızla yayılan virüs, resmi rakamlara göre 322 kişide görüldü. Hastalardan 11'i hayatını kaybetti.

Diğer yandan, Hırvatistan, İsviçre ve Avusturya'da da ilk kez Covid-19 vakasına rastlandı.