Yunanistan’da korkunç tren kazası: Onlarca ölü ve yaralı var

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 36 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının her geçen dakika arttığı açıklandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü.

Atina’dan Selanik’e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Larissa yakınlarında meydana gelen kazada ilk iki vagonun tamamen yandığı açıklandı.

İngiliz haber ajansı Reuters, yerel makamların, “Yunanistan’ın son yıllardaki en ölümcül tren kazası” açıklamasını yaptığını da duyurdu. Çarpışmanın etkisiyle birlikte patlamanın meydana geldiği ve çok sayıda yolcunun alevler arasında kaldığı belirtildi.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Trenden atlamayı başaran 28 yaşındaki Stergios Minenis, “Büyük bir patlama duyduk ve 10 kabus dolu saniye geçti. Vagon yan yattı ve bir anda yangın başladı. Alev her yeri sarmıştı” dedi.

Bölge valisi Konstantinos Agorastos, SKAI televizyonuna konuşarak, “İlk dört vagon raydan çıktı ve ilk iki vagonu alevler sardı. İlk iki vagon tamamen yok oldu” dedi. Yaklaşık 250 yolcunun Selanik’e otobüslerle götürüldüğü belirtilirken itfaiye sözcüsü Vassilis Varthakogiannis de, “Yolcuların tahliyesi çok zorlu şartlarla devam ediyor” dedi.

Kazanın, Yunanistan tarihinin en ölümcül tren kazası olduğu tahmin ediliyor.

Kurtarma çalışmalarına katılan bir gönüllü ise devlet televizyonu ERT’ye konuştu. Gönüllü, “Bir trajedi yaşıyoruz. İnsanları canlı çıkarıyoruz, yaralı çıkarıyoruz ya da ölmüş bir biçimde çıkarıyoruz. Herkes çıkana kadar çalışacağız” dedi.

Yunanistan’da 1972’de Larissa dışında iki tren çarpışmış ve 19 kişi yaşamını yitirmişti.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı da, Yunanistan’daki ren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.