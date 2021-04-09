Yunanistan'da suikast: Gazeteci Giorgos Karaivaz öldürüldü

Yunanistan'da polis muhabiri Giorgos Karaivaz'a silahlı saldırı düzenlendi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Star TV'de polis muhabiri olarak görev yapan Karaivaz, Atina'nın güneyindeki Alimos semtinde bulunan evinin yakınında yerel saatle 14.00 sularında pusuya düşürüldü.
En az altı yerinden vurulan Karaivaz, evinin yakınındaki parkta bulunan arabasının dışında ölü bulundu.Cinayette susturuculu silah kullanıldığı tahmin edilirken motosikletli ve iki kişi oldukları düşünülen saldırganlar aranıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.