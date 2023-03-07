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Yunanistan’da yarın hayat duracak

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Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), 8 Mart Çarşamba günü saat 12:30’da Atina’nın Klathmonos Meydanı’nda toplanma çağrısı yaparak 24 saatlik grev ilan etti.
Yunanistan’da yarın hayat duracak

Yunanistan’da memurlar yarın greve gidiyor. Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), 8 Mart Çarşamba günü saat 12:30'da başkent Atina'nın Klathmonos Meydanı'nda toplanma çağrısı yaparak 24 saatlik grev ilan etti.

Yunanistan'ın diğer büyük şehirlerinde de farklı eylem ve basın açıklamaları yapılacak. 8 Mart Çarşamba günü ‘Devletin kapalı olması', yani hiçbir kamu kuruluşunun çalışmaması bekleniyor.

ADEDY önceden, 8 Mart için, Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında iş bırakma kararı almıştı, ancak son gelişmelerden sonra 24 saatlik grev kararı verildi. ADEDY Genel Konseyi, 2 Mart 2023 tarihli toplantısında, 4940/2022 sayılı Kanun'un gerici yasa maddeleri, hedefleme ve değerlendirme normları ile ilgili düzenlemelerinin iptalini talep ediyor.

Söz konusu düzenlemelerin özellikle bakanlıklar, belediyeler, eyaletler ve diğer kamu kuruluşlarının kamu hizmetleri çalışanlarını ilgilendirdiği açıklandı.

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