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Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem

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Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem
Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın merkezindeki Propilea’dan yürüyüşe başlayan eylemciler, parlamento binasının önünde yere oturarak kazada ölenler için bir dakika sessiz bekledi.

Protesto yürüyüşünün son durağı, özel demir yolu şirketi “Hellenic Train” kurumunun Singru Caddesi’ndeki ofisi oldu.

“Hellenic Train” ofisinin önüne kırmızı boyalarla “katiller” yazan eylemciler, ölenlerin hatırasına siyah pano ve siyah balonlar taşıdı.

Eylemciler, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Parlamento binası önünde düzenlenen “sessizlik” eylemi ise akşam saatlerinde olaylı bitti. Sessiz eylemin ardından, bir grup protestocu polise taş ve molotofkokteyli attı. Polis, eylemcilere biber gazı ile karşılık verdi.

Ayrıca kimliği bilinmeyen kişiler Monastiraki Meydanı’ndaki bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.

Yunan Devlet Televizyonu Ert'in haberine göre, olaylarda 5 polis yaralandı, 4 eylemci gözaltına alındı. 

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