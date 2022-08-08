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Yunanistan’dan Türkiye sınırında gerilimi tırmandıracak hamle

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Yunanistan’ın üç gün önce Batı Trakya’daki Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri bölgesinde “Süpürge” operasyonu başlatmasının ardından bu kez de sınır hattında Kiowa marka savaş helikopterleri konuşlandırdığı açıklandı.
Yunanistan’dan Türkiye sınırında gerilimi tırmandıracak hamle

Yunanistan'ın üç gün önce Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ili sınırları içerisinde bulunan Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri bölgesinde “Süpürge” operasyonu başlatmasının ardından bu kez de tarihinde ilk kez Meriç sınır hattına saldırı helikopterleri konuşlandırdığı açıklandı.

MERİÇ NEHRİ SINIR BÖLGESİNDE SAVAŞ HELİKOPTERLERİ DEVRİYE GEZECEK

Kiowa marka saldırı helikopterlerin Dedağaç ilinde bulunan 1. Ordu komutanı Aggelos Hudeludis'in talebi ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un onayı ile konuşlandırıldığı öğrenildi.

Yunanistan Kara Kuvvetleri Havacılık birimine ait Kiowa helikopteri, Meriç (Evros) ilinde askeri cephe birliklerinin, karakollarının ve gözlem noktalarının bulunduğu Meriç Nehri bölgesi başta olmak üzere, sınır çizgisi üzerinde devriye gezerek durum tespiti yapacak.

DEVRİYE UÇUŞLARINA BAŞLADILAR

Bu nedenle iki adet Kiowa helikopterinin merkezi Dedeağaç'ta bulunan bir askeri kışlaya konuşlandığı ve zaman zaman devriye uçuşları yaptığı belirtildi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN SINIR HATTINA İLK KEZ SAVAŞ HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ

Böylece Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bu hareketiyle, Yunanistan-Türkiye ile kara sınır çizgisini oluşturan Meriç bölgesine ilk kez hava araçları konuşlandırmış oldu.

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