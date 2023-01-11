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Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos yaşamını yitirdi

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Fransa'nın başkenti Paris'teki bir tren istasyonunda bıçaklı saldırgan altı kişiyi yaraladı.
Yunanistan'ın son Kralı İkinci Konstantinos yaşamını yitirdi

Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan ve son günlerinde COVID-19'la da mücadele eden Konstantinos, dün akşam yaşamını yitirdi.

Başkent Atina'nın Paleo Psihiko semtinde Haziran 1940'ta dünyaya gelen İkinci Konstantinos, 1964'ten Yunanistan'da monarşinin referandumla kaldırıldığı 1973'e kadar "Yunanistan Kralı" unvanını taşımıştı.

Eski Kral, Aralık 1967'de ülkedeki Albaylar cuntasının diktatör rejimine karşı düzenlediği hareketin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.

İtalya ve İngiltere'de yaşayan İkinci Konstantinos, son yıllarında ise Yunanistan'da yaşamayı tercih etmişti.

Kraliyet mülkünün kamulaştırılması nedeniyle tazminat talep eden eski Kral'a Yunan devleti, 2003'te 13 milyon euronun üzerinde tazminat ödemişti.

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