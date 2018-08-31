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Zam yağmuru devam ediyor! Süt ve Arpa'ya da zam!

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Zam yağmuru devam ediyor! Süt ve Arpa'ya da zam!
Zam yağmuru devam ediyor! Süt ve Arpa'ya da zam!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte üretim girdilerinin artmasına bağlı olarak, üreticiden alınan çiğ süt fiyatlarına ve imalatçıya satış fiyatlarına, Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapıldığını duyurdu.

 3 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren arpanın 1.79 TL/ kilogramdan satılacağı duyuruldu.

Yeni çiğ süt fiyatları şöyle: 
Süt Nevi Eski Fiyat Yeni Fiyat
İnek Sütü Soğuk 1.61 2.60
Soğutulmuş 1.54 2.50
Açık 1.47 2.45

Keçi Sütü Soğuk 3.34 5.13
Soğutulmuş 3.13 4.93
Açık 3.01 4.73

Koyun Sütü Soğuk 2.51 3.93
Soğutulmuş 2.33 3.73
Açık 2.15 3.53

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