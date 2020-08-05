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Zaroğlu: ‘’HP insanların duyguları ile oynuyor’’

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Zaroğlu: ‘’HP insanların duyguları ile oynuyor’’
Zaroğlu: ‘’HP insanların duyguları ile oynuyor’’

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu Kanal T’de Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programına katılarak vatandaşlıklarla ilgili soruları yanıtladı.

ZAROĞLU: ‘’HP İNSANLARIN DUYGULARI İLE OYNUYOR’’

Zaroğlu, Halkın Partisi’nin vatandaşlıklarla ilgili partizanlık yaptığını ileri sürdü. Zaroğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir çok insana vatandaşlık sözü verdiğini dile getirerek, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın da kendi yandaşlarını vatandaş yaptığını savundu.

Zaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Halkın Partisi’nin insanların duyguları ile oynadığını, Özersay’ın toplantı yapmak istediği bölgedeki organizatörlere (eşine, akrabasına veya kendisine) vatandaşlık yapma sözü vererek o toplantıları gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

‘’Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kimine vatandaşlık verdiler kimini oyalıyorlar, ben isim isim de bunları açıklayabilirim’’ diyen Zaroğlu, 4 yıldan beridir evlilikten dolayı vatandaşlık alamayan insanlar olduğunu ileri sürerek, bu konuyu defalarca konuştuklarını fakat sonuç alamadıklarını söyledi.

Halkın Partisi’nin halka umut vererek ortaya çıktığını hatırlatan Zaroğlu, Halkın Partisi’nin Vatandaşlık Yasası’nı yapacağım diyerek verdiği sözlerin hiç birini yerine getirmediğini savundu.

Zaroğlu; ‘’Hükümet kurulduktan sonra Halkın Partisi göreve gelir gelmez 174 kişinin vatandaşlığını iptal ederek, İyi İdare Yasası’na karşı geldi. Verilmiş ve hak kazanmış vatandaşlıkları iptal ederek yasayı çiğnediler’’ diyen Zaroğlu, Bakanlar Kurulu kararı ile bu insanların vatandaşlıklarının yasaya aykırı şekilde iptal edildiğini savundu. İçişleri Bakanlığı’nın kendini savunacak avukat bulmadığını ve yapılan yanlışı savunacak birini bulamadıklarından dolayı da bu mağdur insanların aldığı ara emri kararına da itiraz etmeyerek, geri adım attıklarını söyledi. Devleti ve vatandaşı büyük bir zarara uğratan Halkın Partisi’nin 7 göbekten Kıbrıslı olan birinin de vatandaşlığını iptal ettiklerini hatırlattı. Çok ilginç durumların yaşandığına da değinen Zaroğlu, Halkın Partisi’nin görevde olduğu süre olan 2 buçuk yıldan beridir evlilikten dolayı vatandaş hakkı doğan kişilerin vatandaşlıklarının bakanlıkta bekletildiğini ve bu yüzden bu ailelerin çocuklarının da mağdur olduğunu dile getirdi.

‘’Bu ülkede doğan çocukların vatandaş olamamaları insanlık ayıbıdır’’

2011 yılından beri kişisel olarak vatandaşlık çalışmaları ile ilgili çok ciddi çalışmaları olduğuna değinen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, o yıllardan bugüne her gelen bakanın yeni bir Vatandaşlık Yasası yapılacağını söylemesine rağmen kimsenin bunu yapmadığını vurguladı. Mevcut yasanın sıkıntıları olduğunu ve herşeyin bakanın insiyatifine kaldığını belirten Zaroğlu, özellikle bunun seçim döneminde suistimal edildiğine vurgu yaptı. Yeni ve şeffaf bir yasaya ihtiyaç olduğuna değinen Zaroğlu, bu ülkede doğan çocukların vatandaş olamamalarını insanlık ayıbı olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği diyen insanların bu işe karşı çıkmalarını da eleştiren Zaroğlu, Avrupa’da 10 yıl bir ülkede yaşayan kişilerin hiçbir şeye bakılmaksızın vatandaş olduğunu da hatırlatarak, bu ülkenin kültürü ile büyüyen insanların vatandaşlık alamaması çok büyük bir ayıptır dedi.

İçişleri Bakanını da eleştiren Zaroğlu, Halkın Partisi’nden giden vatandaşlıkların hemen işleme aldığını geri kalan vatandaşlıklara hiçbir girişim başlatmadığına vurgu yaparak, suçlu ve hapse mahkum edilmiş birinin vatandaş yapıldığını hatırlattı. Vatandaşlıkların seçim malzemesi yapılmasının artık son bulması gerektiğini belirten Zaroğlu, bir an önce Vatandaşlık Yasası’nın geçmesi gerektiğini ifade etti. Bu ülkedeki en büyük sorunların bir tanesinin de vatandaşlık sorunu olduğuna vurgu yapan Zaroğlu, bu yapının bir an önce değişmesi gerektiğini belirtti.

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