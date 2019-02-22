Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı öğrenildi

Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma heyetininin başkanı Prof. Tim Caro, hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmediğini belirtti.

Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamayıp tökezledikleri gözlendi. Bazı sineklerin de son anda ata konmaktan vazgeçip uçmaya devam ettikleri görüldü.

Çizgiler uzaktan sinekleri caydırmasa da, bu hayvanların zebra desenli örtüsü olan atların üzerine konma oranları dörtte birden daha az çıktı.