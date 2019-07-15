Zeytinyağı ithaline izin 

Bakanlar Kurulu 2018 yılında zeytin üretiminin az olduğu gerekçesiyle zeytin yağı ithaline izin verdi. 30 Kasım 2019 tarihine kadar geçerli olacak izin kapsamında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd. Şti’ne 60 ton dökme zeytinyağı ithal izni resmi gazetede yayınlanan kararın ardından uygulamaya girdi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2018 üretim yılında zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd. Şti.'ne EK: 1 'de sunulan "Zeytinyağı ithalatında Uygulanacak Usul ve Esaslar" ile EK:2'de sunulan "Zeytinyağı ithalatında Aranacak Kalite ve Saflık Kriterleri"ne uygun TC veya AB ülkelerinden ithal edilecek zeytinyağının ülkeye girişinde, ithalatın gerçekleştirileceği ülkenin yetkili makamının vereceği sağlık sertifikaları ve akredite olmuş bir laboratuardan alınacak analiz belgelerinin ibraz edilmesi koşuluyla; 60 ton dökme zeytinyağı ithal izni verilmesine ve 30 Kasım 2019 tarihine kadar Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın iznine tabi olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın kayacağı kayıt ve şartlara bağlı olarak ön izin verme konusunda yetkili kılınmasına karar verdi.” İthalatta aranan ve EK:1 diye sunulan usul ve esaslar ise şöyle: 1. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarım Dairesi sadece Natürel Sızma Zeytinyağı ve Natürel Birinci Zeytinyağı ithalatına ön izin verecektir.

2. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 'nca ithal edilecek dökme olacak şekilde izin verecektir.

3. Zeytinyağı ithal izni için Ticaret Dairesi'nden ithalatçı belgesi almak koşuldur.

4. TC ve AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda ilgili ülkenin yetkili makamlarından alınacak orijinal Sağlık Sertifikalan (Health Certifıcate) ve akredite olmuş bir laboratuardan alınacak Ek-2'de belirtilen zeytinyağının kalite ve saflık kriterlerine uygunluğunu gösteren orijinal analiz raporlan istenecektir.

5. Tanker ve benzeri büyük kaplardaki zeytin yağının üretim tarihi ve son kullanım tarihi resmi bir belge ile belgelenecektir.

6. Zeytinyağının taşınacağı tanker ve benzeri büyük ambalajlar için ''Zeytinyağı Konulması Uygundur" belgesi (orijinal) istenecektir.

7. İthal edilecek dökme zeytinyağının iç piyasada sunum şekli ve buna ilişkin aynntılı kurallar Tarım ve Ticaret Daireleri tarafından belirlenecektir.