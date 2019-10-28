1.83 milyon lira değerindeki kemanı trende unuttu

Britanyalı kemancı Stephen Morris, 310 yıllık, 250 bin sterlin (1.83 milyon lira) değerindeki kemanını konsere gitmek için bindiği trende unuttu.

Morris, hafta sonunda, İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin iki konserinde ‘çalmak’ için başkent Londra’dan Orpington’a gitmek için bindiği trende unuttuğu keman yerine kendisi gibi keman sanatçısı olan eşininkini ödünç aldı.

Kraliyet Flarmoni Orkestrası’nın Bocelli’ye eşlik edeceği konser öncesinde kemanı unutan Morris, bulunması için polisten yardım istedi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceğini açıkladı.

Kemanı için, “O benim en değerli varlığım. Başka kemana alışmam zor. Eşiminkini çaldığım konserlerde performansımda değişiklik oldu” diyen Morris, sosyal medya ve medya aracılığıyla da “Lütfen onu bulan iade etsin” çağrısı yaptı.

Morris’in 2003’te satın aldığı kemanın 1709 yılında usta keman üreticisi David Tecchler’in ürettiği az sayıdaki özel kemandan biri olduğu belirtildi.