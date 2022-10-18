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10 kadından 7’si menopozu boşanma sebebi sayıyor

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Yeni yapılan bir anket, evliliğinde sorunlar yaşayan her on kadından yedisinin, menopozun ilişkiye "fazladan yük getirdiğini" söylediğini ortaya koydu.
10 kadından 7’si menopozu boşanma sebebi sayıyor

Menopoz, sıcak basmasına, ruh hali değişimlerine, kilo alımına ve libido azalmasına neden olabilirken 1000 kadınla yapılan bir ankette, katılımcıların %70’i boşanmalarını menopoz semptomlarına bağladı.

Daily Mail’in haberine göre, Aile Hukuku Menopoz Projesi ve Newson Health Research and Education tarafından yürütülen çalışma, boşanmış veya halen ayrı olan 1000 kadınla görüştü. Tüm katılımcılar aynı şekilde ya menopoza girmişti ya da geçiyordu.

Boşanma ya da ayrılık yaşama gibi evlilik sorunları yaşayan her 10 kadından yedisi, evliliğindeki sorunları için yaşadığı “değişimi” suçladı.

Bazıları menopozun daha fazla tartışmayı tetiklediğini ve hatta onları aile içi istismarın kurbanı haline getirdiğini iddia etti. Ankete katılanlar, menopozun neden evlilikleri üzerinde bu kadar olumsuz bir etkisi olduğunu düşündüklerini detaylandırmadılar.

 

UZMANLAR TEDAVİ ÖNERİYOR

Ancak, ruh hali değişimleri, cinsel dürtü azalması ve uyku eksikliğinden kaynaklanan artan sinirlilik gibi durumun yaygın semptomları, ilişkileri bozmaktan kısmen sorumlu olabilir.

Ankete katılan kadınların sadece üçte biri, menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olmak için hormon replasman tedavisi (HRT) gibi tedaviler önerildiğini söyledi.

Ve çoğunluk, destek veya tedavi almanın potansiyel olarak evliliklerini kurtarabileceğini düşündü.

ÇOK FAZLA SEMPTOMU VAR

Yumurtalıkların daha az östrojen üretmesiyle tetiklenen menopoz süreci, yaşlanmanın doğal bir parçasıdır ve genellikle 45 ile 55 yaşları arasında gerçekleşir.

Her 10 kadından sekizi, sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk, uyku güçlüğü, düşük ruh hali veya kaygı ve hafıza sorunları gibi menopoz semptomları yaşar. 

Kadınların menopozdan korkmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, kadınlık hormonlarını geri yükleyen hormon replasman tedavisi ile her yıl yüz binlerce kadına rahatlama sağlandığını belirttiler.

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