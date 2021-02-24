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105 yaşında Covid-19 atlattı: Sırrı her gün cine yatırılmış dokuz kuru üzüm yemek

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ABD’de yaşayan 105 yaşındaki Lucia DeClerck Covid-19’u atlattı. İspanyol gribi salgınını da yaşayan DeClerck sırrının cine yatırılmış kuru üzümlerden her gün dokuz tane yemek olduğunu söylüyor.
105 yaşında Covid-19 atlattı: Sırrı her gün cine yatırılmış dokuz kuru üzüm yemek

New Jersey’deki bakımevinin en yaşlı sakini olan DeClerk’e 25 Ocak’ta 105’inci yaş gününde Covid-19 teşhisi kondu.

İki oğlu, beş torunu ve 12 torun çocuğu olan DeClerk ve ailesi başta çok endişelense de iki dünya savaşı, İspanyol gribi, üç eş ve bir çocuk kaybını atlattığı gibi Covid-19 atlatmayı başardı.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda dua etmek ve abur cubur yememek olduğunu anlatan DeClerk’e göre Covid-19’u atlatmasında rol oynayan başka bir ritüeli var.

Neredeyse hayatı boyunca her sabah cine yatırılmış üzümlerden dokuz tane yediğini anlatan kadın, tarifini de şöyle veriyor: “Bir kavanoza cin ve üzümleri doldurun. Dokuz gün beklesin.”

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