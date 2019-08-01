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107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Bronx sakinleri, komşuları Louise Signore'nin 107. yaşını kutladı. Signore uzun yaşamın sırrını soranlara "Hiç evlenmedim, sır bu" diyor.
107 yaşındaki Amerikalı kadından uzun yaşam sırrı: Hiç evlenmedim

Aktif bir gün geçirdiğini, dans ettiğini tombala oynadığını belirten İtalyan kökenli Signore hayatı boyunca bekar kalmış. Sağlıklı bir diyet uyguladığını ve egzersiz yaptığını anlatan Signore'nin komşuları 99 yaşından bu yana her yıl onun doğum gününü kutluyor ve şerefine parti veriyor.

CNN'e konuşan Signore, "Kız kardeşim de 'keşke hiç evlenmeseydim' diyor bana" diyor. Onun kız kardeşi ise 102 yaşında. Bu da tabi uzun ömrün evlilikten ziyade ailenin genlerinde olduğunu gösteriyor.

Signore'nin geleneksel hale gelen doğum günü partisine her sene yüzden fazla insan katılıyor.

ABD'deki en yaşlı kadın ise 114 yaşındaki Alelia Murphy ve o da New York'ta yaşıyor.

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