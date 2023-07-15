117 bin liralık ‘tuvalet süsü’

Britanya’da bir evin tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan vazonun 1368-1644 arasında Çin’de hüküm sürmüş ‘Ming Hanedanı’ döneminden kaldığı ortaya çıktı.

Amanda Lawler, vazoyu evlerinin ikinci banyosuna süs eşyası almak için girdikleri bir ikinci el dükkanından 8,5 sterline (291 lira) aldıklarını anlattı.

Antika vazo, Lawler’ların onun değerini anlayana kadar geçen süreyi banyoda kapı süsü olarak geçirdi.

Antika olduğu nasıl anlaşıldı?

BBC Türkçe‘nin haberine göre Lawler, bir gün sosyal medyada dolaşırken buna ‘tıpatıp’ benzeyen bir vazoya BBC programında 10 bin sterlin değer biçildiğini gördü.

“Fotoğrafa baktım ve ‘Bu bizim vazoya çok benziyor’ diye düşündüm” diyen Lawler o günü şöyle anlatıyor:

“Sonrasında bir uzmanla konuştum ve tuvalet vazosunun değerini öğrendim. Tam olarak, ‘Benim biraz oturmam gerekiyor’ diye tarif edeceğimiz anlardan biriydi.”

Fotoğraf: Lockdales Müzayede Evi

Televizyon programındaki vazoyla Lawler ailesinin vazosunun eş olma ihtimali de var.

Lawler, BBC programında gördüğü vazonun da benzer bir fiyata ikinci el dükkanından alındığını söyledi.