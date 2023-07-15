  • BIST 6.437,74
  • Altın 1644.018
  • Dolar 26.1097
  • Euro 29.3298
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

117 bin liralık ‘tuvalet süsü’

» »
Britanya’da bir evin tuvaletinde kapı çarpmasın diye kullanılan vazonun 1368-1644 arasında Çin’de hüküm sürmüş ‘Ming Hanedanı’ döneminden kaldığı ortaya çıktı.
117 bin liralık ‘tuvalet süsü’

Amanda Lawler, vazoyu evlerinin ikinci banyosuna süs eşyası almak için girdikleri bir ikinci el dükkanından 8,5 sterline (291 lira) aldıklarını anlattı.

Antika vazo, Lawler’ların onun değerini anlayana kadar geçen süreyi banyoda kapı süsü olarak geçirdi.

Antika olduğu nasıl anlaşıldı?

BBC Türkçe‘nin haberine göre Lawler, bir gün sosyal medyada dolaşırken buna ‘tıpatıp’ benzeyen bir vazoya BBC programında 10 bin sterlin değer biçildiğini gördü.

“Fotoğrafa baktım ve ‘Bu bizim vazoya çok benziyor’ diye düşündüm” diyen Lawler o günü şöyle anlatıyor:

“Sonrasında bir uzmanla konuştum ve tuvalet vazosunun değerini öğrendim. Tam olarak, ‘Benim biraz oturmam gerekiyor’ diye tarif edeceğimiz anlardan biriydi.”

20230714-vazo-.jpg Fotoğraf: Lockdales Müzayede Evi

Televizyon programındaki vazoyla Lawler ailesinin vazosunun eş olma ihtimali de var.

Lawler, BBC programında gördüğü vazonun da benzer bir fiyata ikinci el dükkanından alındığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarah Silverman’dan OpenAI ve Meta’ya ‘yapay zeka’ davası11 Temmuz 2023 Salı 21:19
  • Carmen Electra, OnlyFans'te kendisinden en çok istenen şeyi açıkladı11 Temmuz 2023 Salı 21:16
  • Uyku sağlığı uzmanı açıkladı: Tam dalacakken üşüşen düşünceler nasıl susturulur?11 Temmuz 2023 Salı 19:54
  • Emilia Clarke'tan "çıplaklık" itirafı: "Sormadıkları sürece sorun yok"11 Temmuz 2023 Salı 19:13
  • Ocaktan bu yana 73 araç yangını…11 Temmuz 2023 Salı 13:13
  • Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor11 Temmuz 2023 Salı 11:09
  • Şeffaflaştırılan fareler, kanser araştırmalarında çığır açabilir11 Temmuz 2023 Salı 10:45
  • Çekirgeli makarna İtalyan mutfağını değişmeye zorlayabilir mi?11 Temmuz 2023 Salı 10:14
  • Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklıklar yine rekor kıracak11 Temmuz 2023 Salı 09:39
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yetiştirilme biçimi inatçılığı destekliyor”10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti