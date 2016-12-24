13. maaşlar Maliye’deki soruna takıldı

Cypfruvex’te kayıtlı 79 kamu görevlisinin 13’üncü maaşları ödenemedi

Kıbrıs Gazetesi'nden İsmail Volkan'ın haberine göre, Cypfruvex çalışanlarının 13. maaşları Maliye Bakanlığı’nda yaşanan bir sorun nedeniyle hesaplarına yatırılamadı.

Kamu çalışanlarının 13’üncü maaşlarının 21 Aralık’ta ödenmesine rağmen Cypfruvex’e kayıtlı 79 çalışanın hesabına yatmadığı öne sürüldü.

Toplamda ödenmesi gereken 331 bin TL’nin Maliye Bakanlığı’nda yaşanan bir sorundan kaynaklandığını belirten Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimililer, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bürokratik bir sorun nedeniyle gecikme yaşandığını ifade eden Dimililer, ödemelerin en kısa zamanda yapılması için çaba gösterildiğini kaydetti.

Dimililer, mağduriyet yaşayan memurların 13’üncü maaşlarının ödeneceğini belirtti.