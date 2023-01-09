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14 Yaşındaki Çocuk Kayıp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
14 Yaşındaki Çocuk Kayıp

08.01.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Hamitköy’de sakin İlhan SOVMUNADOV (E-14) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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