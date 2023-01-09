14 Yaşındaki Çocuk Kayıp

08.01.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Hamitköy’de sakin İlhan SOVMUNADOV (E-14) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
08.01.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Hamitköy’de sakin İlhan SOVMUNADOV (E-14) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.