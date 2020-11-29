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1,5 yaşındaki bebek, yoğun bakımda yer bulunamadığı için hayatını kaybetti

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Batman’da yoğun bakımda yer bulunamadığı için tedavi altına alınamayan 1,5 yaşındaki bebek, hayatını kaybetti.
1,5 yaşındaki bebek, yoğun bakımda yer bulunamadığı için hayatını kaybetti

Batman'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmasına rağmen 7 saat boyunca yoğun bakımda yer bulamayan 1,5 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi.

Batman’da 1 buçuk yaşındaki epilepsi hastası bir çocuk 10 gün önce rahatsızlandı. Batman Çocuk Hastanesi’ne götürülen çocuk bir şey yok denilerek geri gönderildi.

Halk TV'ye konuşan çocuğun halası Safiye Akdağ, çocuğun eve gönderildiğini söyleyerek, "Biz hastaneye defalarca gittik. Bebeğimiz epilepsi hastası ama yatırmadılar. 3 iğne verilerek geri gönderildi” dedi.

2 GÜN ENTÜBE EDİLDİ

Akdağ, bu süreçte çocuğun ateş ve halsizlik şikayetiyle her akşam aynı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, 4’üncü gün çocuğun ciğerlerinin tamamının enfeksiyon kaptığını söyledi.

Enfeksiyonun ardından bebeğe test yapıldığını ve sonucunun da pozitif çıktığını ekleyen Akdağ, bebeğin 2 gün entübe edildiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi.

HDP’Lİ VEKİL: DEFALARCA İLETİŞİME GEÇTİK

Halk TV'ye konuşan HDP Milletvekili Feleknaz Uca, defalarca Meclis ile iletişime geçmelerine rağmen hastanede yer bulamadıklarını söyledi.

S.A, Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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