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18 öğrencinin eserleri sergilenecek

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18 öğrencinin eserleri sergilenecek
18 öğrencinin eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında gerçekleşecek olan Öğrenci Sergisi 4 Temmuz’da açılıyor.

18 öğrencinin eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Sanat Atölyesi, Öğrenci Sergisi gerçekleştiriyor. Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında hayat bulacak olan sergi 4 Temmuz Salı günü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Saat 19:00’da açılışı yapılacak olan sergi;  4, 5, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde 10:00 ile 17:00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak. Sergide Sanat Eğitmeni Şenol Özdevrim ve Seramik Eğitmeni Bedia Kale’nin ders verdiği 18 öğrencinin eserlerine yer verilecek.

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