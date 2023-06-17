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19. Kıbrıs Tiyatro Festivali İzmir Şehir Tiyatroları'nı ağırlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından organize eden 19’uncu Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde İzmir Şehir Tiyatroları'nın "3 Nalla 1 At" oyunu sahnelendi.
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali İzmir Şehir Tiyatroları'nı ağırlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Stefan Tsanev'in yazdığı ve Hatice Altan'ın yönettiği oyunda Ayhan Anıl, Yasin Erol, Cengiz Eşiyok, Numan Aydın, Buket Özkat ve Okan Kam rol aldı.

Oyun öncesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay birer konuşma yaptı.

Başkan Harmancı konuşmasında, "Bugün Belediyemizin 65. kuruluş yıldönümü. 65. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü bir oyununu festivalimizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Bizlerle oldukları için onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tugay ise konuşmasında, "Lefkoşa'da olmaktan çok mutluyuz, sizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'mızın selam, sevgi ve saygılarını getirdik. Bizler için çok büyük bir heyecan ve keyif. Çünkü Şehir Tiyatroları'nı kurmak Belediye Başkanımızın bir hedefiydi. Tiyatromuz kurulduğu günden beri çok değerli ve çok güzel oyunlar yapıyoruz. Bunun nezdinde ben buradan Genel Sanat Yönetmenimiz Yücel Erten'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün sizlerle olmaktan da çok mutlu ve gururluyuz. İyi seyirler dilerim" diyerek konuşmasının sonunda Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Oyun sonrasında ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncusu Melek Erdil festival komitesi adına oyunun yönetmeni Hatice Altan'a festival plaketini takdim etti.

Bunun yanında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Ertuğrul Tugay Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber'e ve Sanat Yönetmeni Cem Aykut'a İzmir adına anı plaketlerini takdim etti.

Açıklamaya göre, 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali için biletler online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.

Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.

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