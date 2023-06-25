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19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde  iki prömiyerli muhteşem final

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19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde iki prömiyerli muhteşem final
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde  iki prömiyerli muhteşem final

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu ‘Uçan Bisiklet’ prömiyerini yaparken, festivalin kapanış oyunu ‘Parkta Güzel Bir Gün’ ilk kez Kızılbaş Parkı’nda sahnelendi.
Bir ilke imza atılan günde hem iki farklı oyun prömiyer yaparken, LBT tarihinde ilk kez dış mekanda oyun sahneledi.

Uçan Bisiklet’ çocukları eğlendirirken, verdiği sosyal mesajlarla da alkışlandı
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu ‘Uçan Bisiklet’, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda ilk kez sahne dedi. Oyunu Hatice Tazcan yazıp yönetirken, Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek rol aldı.
‘Hayal varsa, hayat var’ sloganı ile sahnelenen tek perdelik oyun çocukları eğlendirirken, verdiği çeşitli sosyal mesajlarla da seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Kızılbaş Park’ta bir ilk: Parkta Güzel Bir Gün
Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu Kızılbaş Park'ında prömiyerini yaparak, festivalin kapanışını gerçekleştirdi. Oyunda Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol aldı. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da izlediği oyun, Cuma Mağusalı Amfi Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı.

Karabiber’den çalışma ekibine teşekkür
Oyunun yönetmenliğini üstlenen Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Şube Amiri Kıymet Karabiber, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte alkışlar arasında sahneye çıktı ve kısa bir konuşma yaptı.
Uzun yıllar sonra bir oyun yönetme isteği ile yola çıktığını belirten Karabiber, hem oyun için, hem de festivalin genelinde emek koyan tüm çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür etmek istediğini belirtti.

Başkan Harmancı: Bu festival seyircisi sayesinde var oluyor. İyi ki varsınız
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında 1 aya yakın bir süre oyunları takip eden ve festivalin gerçekleşmesine olanak sağlayan tiyatro seyircisine teşekkür ederek, “Bu tiyatro seyircisi ile var ve bu tiyatro seyircisine aşkla bağlı” ifadesini kullandı.
Festivalin gerçekleşmesine katkı koyan belediye ekiplerine, tüm sponsorlara ve sanatseverlere teşekkür eden Başkan Harmancı, “Nice 19’lara, iyi ki varsınız” diyerek sözlerini noktaladı.

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