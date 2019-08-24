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2. kattan düşen 4 yaşında çocuk ağır yaralandı

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Kardeşi ve yeğenleri ile oyun oynadığı sırada ikinci kattan düşen 4 yaşındaki Halime Erol ağır yaralandı.
2. kattan düşen 4 yaşında çocuk ağır yaralandı

Kardeşi ve yeğenleri ile oyun oynadığı sırada ikinci kattan düşen 4 yaşındaki Halime Erol ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün saat 18.30 sıralarında Erdemli’deki  bir evin kullanılmayan ikinci katında oyun oynarken dengesini kaybeden küçük Halime 3.75 metre yükseklikten beton zemine düştü. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldıran çocuğun tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Polis olayla ilgili şu bilgileri paylaştı; 23.08.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Erdemli’de Şht. Yusuf Ahmet Meydanı üzerinde bunan bir ikametgahın kullanılmayan ikinci katında kardeşi ve yeğenleri ile birlikte oyun oynayan Halime EROL (K-4),  geri geri gittiği sırada açık durumda bulunan ve duvar görevi yapan ahşap kapıdan dengesini kaybedip 3.75 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Halime EROL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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