2 yıldır kullanılmayan KKTBF.ORG sitesini Eser Taçoy'un satın alması şaşkınlık yarattı!

2 yıldır kullanılmayan KKTBF.org sitesini Eser Taçoy'un alması şaşkınlık yarattı!
ArenaSporkolik spor haber sitesinin yazdığına göre "Eser Taçoy’un sessiz bir şekilde yürüttüğü oparasyon sonrasında 210 Dolar karşılığında tüm haklarını ele aldı."
Taçoy'un 2 yıldır bir türlü Federasyon'a devredilmeyen sayfayı 210 USD para harcayarak satın aldığı iddia ediliyor.
Federasyon'un ise 2 yıldır https://www.northcyprusbasketball.org adresini kullandığı belirtiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.