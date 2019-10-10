20 Bin 500 TL’yi Zimmetine Geçiren Muhasebe Şefi 6 Yıl Hapis Cezasına Mahkum Edildi

Hacı Ali Ltd. Şirketi’nde muhasebe şefi olarak çalışan 20 yıllık şirket personeli Ş.G hakkındaki nihai karar verildi.
Çalıştığı şirketin hesaplarından 20 bin 500 TL’yi zimmetine geçirmekle suçlanan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.
Hacı Ali Ltd. Şirketi’nde muhasebe şefi olarak çalışan 20 yıllık şirket personeli Ş.G hakkındaki nihai karar verildi.
Çalıştığı şirketin hesaplarından 20 bin 500 TL’yi zimmetine geçirmekle suçlanan sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.
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