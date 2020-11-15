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200 euradan açık artırmaya çıkan yarış güvercini 1,6 milyon euroluk rekor fiyata alıcı buldu

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200 euradan açık artırmaya çıkan yarış güvercini 1,6 milyon euroluk rekor fiyata alıcı buldu
200 euradan açık artırmaya çıkan yarış güvercini 1,6 milyon euroluk rekor fiyata alıcı buldu

Belçika'da açık artırmaya çıkarılan bir yarış güvercini rekor fiyata alıcı bularak 1,6 milyon euroya satıldı.

İki yaşındaki New Kim adlı dişi güvercin için pazar günü açık artırmanın son yarım saatinde kıyasıya bir çekişme yaşandı. 2 Kasım'da 200 eurodan başlayan müzayede sadece bir buçuk saatte 1,32 milyon euroya yükselerek Mart 2019'da Armando adlı erkek yarış güvercinin elindeki 1,25 milyon fiyatı geçti.

Pazar günü ise iki Çinli koleksiyoncunun da devreye girmesi ile hızla yükselen fiyat 1,6 milyon euroyu aştı. Bu durumu müzayede evi Reuters'a güvercinin dişi olmasından dolayı "inanılmaz" olarak değerlendirdi. Zira yarış güvercinleri pazarında erkek güvercinler daha fazla yavruya sahip olabildikleri için dişilerden daha yüksek fiyata satılıyor.

New Kim'in sahibi Kurt Van de Wouwer ise ulaşılan fiyatın kendilerini "şoke" ettiğini söyledi.

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