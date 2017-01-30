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24'ü çocuk 95 sivil hayatını kaybetti

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24'ü çocuk 95 sivil hayatını kaybetti
Suriye'de 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından 358 defa ihlal edildiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yayımladığı rapora göre, ülkedeki ateşkes bir aylık sürede, çoğunluğu Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar tarafından olmak üzere 366 kez ihlal edildi.

Rejim ve İran destekli milisler, ateşkesi Hama'da 108, Halep'te 51, Şam kırsalında 46, İdlib'de 41, Humus'ta 37, Dera'da 22, Şam merkezinde 6, Haseke'de 3 ve Deyr ez-Zur'da 1 kez olmak üzere toplam 315 defa ihlal etti. Bu ihlallerde 24'ü çocuk 95 sivil ile 5 muhalif hayatını kaybetti.

Rapora göre, Esed rejimini destekleyen Rus güçleri de 25'i İdlib, 15'i Halep, 3'ü Hama'da olmak üzere 43 kez ateşkes ihlalinde bulundu.

Muhaliflerin ise ateşkesi Halep ve Hama'da toplam 8 kez ihlal ettiği belirtildi.

SNHR, 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkesin garantörlerinden Rusya'ya uzlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmaması için rejim ve İranlı gruplara baskı yapması çağrısında bulundu.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda da Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

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