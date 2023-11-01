2,5 TL madeni para geliyor

Birbiri ardına yağan zamlar yüzünden değerini yitirip adeta pula dönen madeni paralara bir yenisi daha ekleniyor.
İktidar, piyasada yaşanan ‘bozuk para' sorununu kısmen de olsa çözmek, 1 liralık madeni para üzerindeki aşırı baskıyı hafifletmek için 2.5 liralık madeni parayı basacak.
1989’DA TEDAVÜLDEN KALDIRILDI
Hazırlıklarını tamamlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 2.5 TL'lik yeni madeni paraları basmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan onay beklediği, onayın gelmesinin ardından paraların kısa sürede basılarak tedavüle çıkarılacağı öğrenildi. 2.5 TL'lik madeni paralar en son 34 yıl önce, 1989 yılında tedavülden kaldırılmıştı.
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