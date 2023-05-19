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3 ay arayla iki kişinin ölümüne neden olan sanık 48 ay hapis cezası aldı

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Leyla Waat ile İlke Numan’ın ölümüne neden olan kazalarla ilgili yargılanan sanık Ali Bayırbaşı, toplam 48 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ayrıca, Bayırbaşı'nın tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle trafiğe çıkması da men edildi.
3 ay arayla iki kişinin ölümüne neden olan sanık 48 ay hapis cezası aldı

Leyla Waat ile İlke Numan’ın ölümüne neden olan araç sürücüsü Ali Bayırbaşı’nın hakkındaki davalar karar bağlandı.  

 

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen iki davanın ardından sanık Bayırbaşı, toplam 48 ay hapis cezası aldı.  

Sanık hakkındaki ilk kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 sıralarında Girne-Güzelyurt ana yolu 7-8 kilometreleri arasında Leyla Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili davada, kazanın meydana geldiği yolda görüş mesafesinin açık olduğunu ve aydınlatma bulunduğunu belirtti.  

Yargıç Ozankaya, sanığın hız limiti 65 olan yolda 77 kilometre süratle seyrederken, yayanın yola atıldığını, 40 metre fren yapmasına rağmen tam yolu geçecek iken Watt’a çarptığını kaydetti. 

Sanığın dikkatsiz ve ihmalkâr araç kullanarak, bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Ozankaya, yayanın kusuru bulunduğunu belirterek, Watt’ın yaya geçidi olmayan bir yerden koşarak yola geçmeye çalışmasını katkısal kusur olarak değerlendirdiklerini açıkladı. 

Ozankaya, sanığın Watt’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı 18 ay hapse mahkum ettiklerini bildirdi. 

İLKE NUMAN 

İlke Numan’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazanın kararını ise Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer okundu.  

Başkan Soyer, 18 Aralık 2021 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Kozanköy’de düzenlenen off-road yarışı kapsamında parkur kontrolü yapan görevli Ali Bayırbaşı’nın kullanımındaki JS 542 plakalı Pickup araçla toprak yolda seyrettiği esnada dikkatsizlik sonucu devrildiğini, kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan İlke Numan’ın ağır yaralanarak, yaşamını yitirdiğini ifade etti. 

Soyer, sanığın yağmurlu bir günde, çamurlu olan yolda kaza yaptığını belirterek, yolun durumunu bilmesine rağmen dikkatsiz ve ihmalkâr davrandığını belirtti. 

Soyer, Numan’ın aracın arka koltuğuna oturmak için arkadaşı olan sanığa ısrar ettiğini, bu hususun Numan’ın kazaya az da olsa katkısal kusur eklediğini aktararak, sanığı Numan’ın ölümüyle sonuçlanan kazadan dolayı da 30 ay hapse mahkum etti. 

Sanık Numan’ın ayrıca tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle trafiğe çıkması da men edildi. 

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