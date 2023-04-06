30 bin yıl önce ölen Mısırlı adamın yüzünü yeniden oluşturdular

Mısır’ın arkeolojik bölgesinde 1980’de bir ceset bulundu. Antropolojik araştırmalar adamın Afrika kökenli olduğunu ve öldüğünde 17 ile 29 yaşları arasında olduğunu gösterdi. 30 bin yıllık ceset, daha sonra Kahire Müzesi’ne transfer edildi.

Şimdi bilim insanları geçmişi daha iyi anlayabilmek için 3d teknolojisini kullanarak adamın yüzünü yeniden oluşturdu. Bu süreçte araştırmacılar, kafatasının bir kısmının eksik olduğu konusunda uyarıldı. Ekip, vücudu taradıktan sonra ölümüne, ağır iş koşullarının eden olabileceğini belirledi. Araştırmacılar, özellikle bir maden kazasından kaynaklanmış olabileceğine inanıyor. Taramalardan sonra da bilgisayarlı bir tomografi (CT) taraması kullanıldı.

Ekip, tüm görselleri dijital olarak birleştirip iki sanal model oluşturdu. İlki, saçsız ve gözleri kapalı adamın siyah beyaz versiyonu, ikincisi ise döneme uygun saç ve sakal eklenmiş versiyonu.

Ayrıca çalışma, iskeletin Mısır’da bulunan en eski homo sapien kalıntılarını içerdiğini öne sürüyor. Araştırmacılar, “Yüz hatlarını yeniden oluşturmak, bizi insanın evrimini anlamaya daha da yaklaştırabilir” dedi.