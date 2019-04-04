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5 pusulanın kaybolduğu Yusufeli’de, 1 oy farkla AKP ‘kazandı'

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Artvin’de beş pusula yeniden sayım sırasında kayboldu. 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP, seçimin tekrarlanması için başvuru yaptı. YSK’nın kararı bekleniyor.
5 pusulanın kaybolduğu Yusufeli’de, 1 oy farkla AKP ‘kazandı'

Artvin Yusufeli’nde CHP’li aday Barış Demirci 4 oy farkla seçimi kazandığını açıklamıştı. AKP bir sandığa itiraz etti. İlçedeki 1015 sayılı sandık itiraz üzerine bir kez daha sayıldı. Sayım sonunda, dört adet oy pusulasının sonucu tespit edilemedi ve AKP 3 oyla seçimin galibi ilan edildi. CHP, bunun üzerine tutanak tutup, ilçe seçim kuruluna başvurdu.

PUSULA KAYBOLDU

İtiraz edilen 6 sandığın sayımı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Artvin Yusufeli’nde CHP’li aday Barış Demirci 2 Nisan’da sayıma ara verildiği sırada yaptığı açıklamada bir sandıktan daha pusulanın kaybolduğunu belirterek “Buna ilişkin muhalefet şerhini de düşüyoruz” dedi.

YSK’NIN KARARI BEKLENİYOR

Sendika.org’da yer alan habere göre, sayımların tamamlanmasının ardından Artvin İl Seçim Kurulu sonuçları bugün (4 Nisan) Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderdi.

İl Seçim Kurulu’nun sonuçlarına göre AKP 1 oy farkla önde. YSK’nın karar vermesi bekleniyor.

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