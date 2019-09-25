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500'den fazla Hollandalı kadın kampanya başlattı: 'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

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İstanbul'da kalça ve göğüs düzeltme, yağ aldırma (liposuction) gibi bir dizi estetik operasyon geçiren 545 Hollandalı kadın, internet üzerinden bir kampanya başlatarak, "Türk hekimler tarafından sakat bırakıldıklarını" savunuyor.
500'den fazla Hollandalı kadın kampanya başlattı: 'Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık'

BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, 'Ucuz fiyat avantajı' nedeniyle İmed İstanbul adlı estetik cerrahi kliniğini tercih ettiklerini belirten Hollandalı kadınlar, kliniğin adına göndermede bulunarak, 'İemand met een drama' yani 'Acılı insanlar' adıyla Facebook'ta bir grup oluşturdu.

 

Grubun kurucusu Cheyenne adlı kadın, Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Zübeyde Akdaş'ın sahibi olduğu kliniğin, Facebook üzerinden etkileyici reklam yaptığını belirterek, bu nedenle onlara aynı şekilde yanıt vermek için bu grubu oluşturduklarını vurguladı.

Ameliyat öncesi Türkçe hazırlanmış sözleşme imzaladıkları için yasal mücadele hakları bulunmadığına işaret eden Hollandalı kadın, bu nedenle mağdurların, 'başka insanları uyarmak ve aynı hataya düşmelerini engellemek' amacıyla sosyal medya üzerinden mücadele etme kararı aldığını anlattı.

Grubun üye sayısı şu anda bine yaklaşmış durumda.

Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, "Türk kalça kralı tarafından sakat bırakıldık" başlığıyla verdiği haberde, İmed İstanbul'da estetik cerrahi operasyonu geçiren kadınların yaşadıkları sorunları aktardı.

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