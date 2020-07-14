53 yıl sonra Süperlig'e çıkan Hatayspor'un kadın amigosu: Dünyada tekim, takımım için ölümden döndüm

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1’inci Lig’inde sezonun bitimine bir hafta kala Adanaspor’u 2-1 mağlup eden Hatayspor, topladığı 63 puanla tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısını gösterdi.

1967 yılında kurulan ve tam 53 yıldır bu anı bekleyen Hatay şehri ve Hatayspor taraftarlarında büyük sevinç hakim.

Son üç sezonda çalıştırdığı 3 takımı da Spor Toto Süper Lig'e çıkartan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın ve futbolcuların bu başarıda payı büyük. Ancak Hatayspor taraftarları ve onları tribünde ateşleyen gizli bir kahraman var kimsenin bilmediği.

Hatayspor'un kadın amigosu Songül Taşdelen. Tam 31 yıldır yağmur çamur demeden deplasmandan deplasmana koşan amigo Songül, hayatının aşkını da yine maç esnasında tribünde bulmuş. Bir kız çocuğu annesi olan Songül hanım, evladının da büyüyünce amigoluk yapmasını istiyor.

Amigoluğun Türkiye’de şanslı meslek grupları içinde olduğunu ifade eden Taşdelen, her hafta başka bir heyecan yaşadığını, amigoluk yaparak iki haftada bir ayrı bir şehre gidip binlece yeni insanla tanışma fırsatının olduğunu söylüyor.

Euronews ekibi Songül Taşdelen ile Hatayspor'un bu tarihi başarısını ve kendisinin inişli çıkışlı ilginç hayat hikayesini konuştuk.

"Eşimle 15 yaşında tribünde tanıştım, 10 ay sonra evlenip 2 yıl sonra boşandım"

Geçimini Hatay'da Devlet Su İşleri Parkı'nda bulunan Asi Hatay Derneği’nin işletmeciğini yaparak sağlayan Taşdelen, Hatayspor'un bu başarıyı hiç de kolay elde etmediği belirtiyor.

Takımın kötü sonuç aldığında taraftarın gelip kendisine kızdığını söyleyen Taşdelen "En çok da takımın kötü sonuç aldığı dönemlerde stres yaşıyorum. Mesela geçen yıl play-offlar'dan dönen takımımızın üzüntüsü sebebiyle 3 gün yemek yiyemedim. Ben bu haldeyken bir de taraftarlar derneğimize gelip bana neden böyle kötü oynuyor futbolcular diye dert yanıp kızıyorlar. Ben istemez miyim takım her hafta farklı galip gelsin."

Bir kız çocuğu annnesi olan Taşdelen'in evlenme hikayesi de oldukça ilginç. Taşdelen eşiyle 15 yaşında tribünde tanışmış ve sadece 10 ay flört döneminden sonra evlenmiş.

Ancak ne var ki Hatayspor aşkı daha ağır basan Songül hanım yine futbol yüzünden eşinden ayrılmış. Eşinin “ya ben ya Hatayspor” demesi üzerine Hatayspor amigoluğunu seçen Taşdelen, bu olaydan 2 yıl sonra da boşandıklarını belirtiyor.

"Hatayspor'un ligde kalacağına bir ben, bir de Belediye Başkanı Savaş inanıyordu"

2016 yılında TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücedelesi veren Hatayspor 2019'da Süperlig hedefini penaltılarla Gaziantep'e kaptırmıştı. Bordo beyazlı ekip 2019-2020 sezonunun neredeyse son 3 ayını lider olarak götürdü ve ligin 33'üncü haftasında bitmiyor 1 hafta kala Süperlig'i garantiledi.

Zor günleri takım olarak geride bıraklatıklarını söyleyen amigo Taşdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın kendilerine büyük destek verdiklerini belirterek teşekkür ediyor:

"Bir takım düşünün hep mağlup ve ben en az iki otobüs taraftar toplayıp il il deplasmana gidiyorum. Kimsenin inancı kalmamış artık. Herkes takıma 3'üncü lige düşmüş gözüyle baktığı bir dönem. Tüm şehirde takımın kümede kalacağına inanan iki kişi var. Ben ve belediye başkanımız Lütfü Savaş... O gün milad oldu bizim için. Ve 2016'dan sonra takım yükselişe geçti. Başkan Savaş'ın verdiği emek ama karşılıksız emek takdire şayandır."

"Deplasmanda ölümden döndüm, kırım elimle gözümü hastanede açtım"

Amigo Songül büyük bir tehlike atlattığı anısını da bizimle paylaşıyor. Çanakkale deplasmanında tribünde dengesini kaybedip yere düşen Songül hanım, uzun süre nefes alamadığı için ölümden dönmüş.

Hatayspor'un 3. lig defterini kapatıp 2. lig biletini almak istediği karşılaşmada tahlihsiz bir kaza yaşadını anlatan Songül Taşdelen, "Mutlak galibiyet parolası ile Çanakkale Dardanelspor maçına gittik. 3. ligten şampiyon olarak çıkmak ve 2. lige demir atmak için Çanakkale deplasmanına geldim. Bu maça en az benimle beraber 200 kişi getirdim. 3-4 otobüs halinde Çanakkale sokaklarındayız. Maç saati geldi çattı. Ancak ne var ki ligte oynanan tüm karşılaşmalarda gol sesi var ancak Hataspor maçında yok. Eğer karşılaşma böyle biterse şampiyonluk başka bir takımın olacak. Allah'a yalvarırken Hatayspor bir gol attı. Dengemi kaybedip yere düştüm, gerisini hatırlamıyorum. Gözümü kırık elimle hastahanede açtım. Elimin ağrısına aldırmadan ilk sorum maç kaç kaç bitti oldu. Arkadaşlar bana maçı aldık ama seni kaybediyorduk dediler. Düşerken dilim boğazıma kaçmış ve uzun bir süre nefes alamamışım. Çok şükür şimdi iyiyim. Dünya gözüyle Süperlig heyecanı yaşamak da varmış."

"Hatayspor'un başarısının arkasında güçlü bir kadın dayanışması var"

Amigo Songül Taşdelen kendisi haricinde Hatayspor'a gönül vermiş birçok kadın taraftarın olduğunu belirtiyor. Taşdelen, "Kadın olarak sadece ben değilim Hatayspor sevdalısı olan. Şehrin belediye başkanının eşi Profesör Doktor Nazan Savaş büyük bir Hatayspor taraftarı... Neredeyse her maça gelir. Üniversitede görevlerinin yanı sıra takım için kermes ve moral geceleri de düzenleyerek bizlerin yanında olmuştur. Futbolcu eşlerinin yanında olmuştur. Yani Hataysporun arkasında güçlü bir kadın dayanışması var."

"Sanırım dünyada tekim, kolumda Hatayspor dövmesi var"

Hatayspor ile deplasmanlara gitmeye başladığı yıllar çok fazla tepki aldığını söyleyen Taşdelen, "Benim için çok farklı söylemler oldu. 'Kadından amino mu olur? Sen futboldan ne anlarsın?' gibi cümlelerle çok karşılaştım. Cevabım hep aynı oldu. Tabi olur! Bu benim yaşam tarzım, seviyorum böyle olmayı. Bir takıma gönül vermeyi... Sanırım dünyada benim gibisi yok. Kolumda Hatayspor'un dömesi var daha ne diyeyim. Üzerimdeki formayı hiç çıkartmam. Ölürsem de beni Hatayspor formam ile gömsünler isterim."