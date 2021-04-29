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5+BM Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı Bugün Sona Eriyor

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde olası müzakereler zemin oluşturmak amacıyla Cenevre’de düzenlenen 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansı bugün sona eriyor.
5+BM Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı Bugün Sona Eriyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bugün Kıbrıs saati ile 11.00’de Cenevre’deki BM binasıda taraflarla biraraya gelmesi ve toplantının 13.00’te noktalanması bekleniyor.

Toplantıların ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek  olan Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyetler katılacak.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Başkonsolosluk binasında saat Kıbrıs saati ile 14.00 sıralarında ortak basın açıklaması yapması da planlanıyor.

Basın Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuruloğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetlerin  özel uçakla Cenevre’den ayrılarak akşam saatlerinde Türkiye üzerinden KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

TÜRK TARAFI 6 MADDELİK ÖNERİ SUNDU

Guterres başkanlığında 27 Nisan’da başlayan konferansta Kıbrıslı taraflar, 2017’de başarısızlıkla sonuçlanan Crans Montana’daki müzakerelerin ardından ilk kez bir araya geldi. Resmen müzakere masası kurulmayıp, tarafların değişen tutumları ile tezlerinin ele alındığı gayriresmi görüşme şeklinde gerçekleşen konferansın ilk 2 gününde garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’ın da katıldığı toplantıların yanısıra ikili görüşmeler de gerçekleşti.

Kıbrıs konferansının ikinci günü yoğun geçti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansın dünkü bölümünde Türk tarafı 6 maddelik öneri sundu.

Öneriler, sürdürebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tanınması, bu yolla iki mevcut devlet arasında bir iş birliği ilişkisi kurulması ve sürdürülebilir bir çözüme doğru sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığını kapsayan müzakereler öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu öneri ayrıca “İki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak müzakerelerin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenmesi; bir anlaşmayla iki devletin birbirini tanımasını” da içeriyor.

TATAR İLE ÇAVUŞOĞLU SİYASİ PARTİLERİ BİLGİLENDİRDİ

Tüm katılımcıların yer aldığı oturumların yanısıra ikili görüşmelerin de gerçekleştirildiği dünkü toplantılara, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferansa katılan heyet başkanları onuruna verilen yemeğin ardından, konferansın gidişatına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.

Tatar ve Çavuşoğlu, daha sonra Cenevre'de bulunan siyasi parti lider ve temsilcilerini bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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