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66 milyon yıl önce yaşamış ‘canavar’ deniz kertenkelesinin fosili bulundu

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Fas’ta 66 milyon yıl önce okyanuslarda avlanan bir deniz kertenkelesi türüne ait fosil bulundu.
66 milyon yıl önce yaşamış ‘canavar’ deniz kertenkelesinin fosili bulundu

BBC’nin haberine göre araştırma ekibince ‘Khinjaria acuta’ ismi verilen deniz kertenkelesinin boyu, bir katil balinaya yakın, yaklaşık 8 metre uzunluğundaydı. Hançeri andıran dişlere sahip bu tür, Tyrannosaurus rex ve Triceratops gibi dinozorlarla birlikte yaşamış olabilir.

Çalışmayı yürüten Bath Üniversitesi’nde görevli Dr. Nick Longrich, ‘Khinjaria acuta’nın anlamını şöyle açıkladı: “Khinjar kelimesi Arapça ‘hançer’, acuta kelimesi ise Latince ‘keskin’ anlamına geliyor, yani kelimenin tam anlamıyla ‘keskin hançer’ veya ‘keskin bıçak’.”

Araştırmacılar, dişleri ve güçlü çenesinin bu yaratığa ‘korkunç bir ısırma gücü ve canavar gibi bir görünüm’ verdiğini söyledi. 

Günümüzde Komodo ejderlerinin ve anakondalarının uzaktan akrabası ‘Khinjaria acuta’, mosasaur olarak bilinen dev deniz kertenkeleleri ailesinin bir üyesi. Araştırmacılara göre bu deniz kertenkelesi Atlantik Okyanusu’nda yaşamış pek çok süper avcıdan yalnızca biri olduğuna inanıyor.

Hem mosasaurların hem de dinozorların soyu Geç Kretase döneminin sonlarına doğru, yaklaşık 66 milyon yıl önce tükendi. 

Bu canlıların yok olması denizleri balinalara, foklara ve kılıç balığı, ton balığı gibi balıklara açtı. Ancak bu durum aynı zamanda modern deniz besin zincirlerinde daha az süper avcı türleri olduğu anlamına da geliyor.

Longrich şunları söyledi: “Geç Kretase’daki bu süper avcı çeşitliliği alışmadık bir durum ve bunu modern deniz topluluklarında görmüyoruz. Deniz sürüngenleriyle ilgili ekosistemin farklı olmasına neden olan bir şey mi var, av ya da belki de çevre koşulları mı, bilmiyoruz. Ancak bu durum balık, deniz kaplumbağası ve hatta deniz sürüngeni olmak için inanılmaz derecede tehlikeli bir dönemdi.” 

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