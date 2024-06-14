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8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi

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DAÜ ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen "Finans ve Bankacılıkta Dönüşüm" temalı 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı, 27 ülke ve 48 kurumdan 100'den fazla akademisyenin katılımıyla Ankara’da yapıldı.
8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı Ankara’da Gerçekleştirildi

8. ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS PERSPEKTİFLERİ KONFERANSI DAÜ İŞ BİRLİĞİ İLE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi iş birliği ile düzenlenen "Finans ve Bankacılıkta Dönüşüm" temalı 8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirildi.

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılışa, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya başta olmak üzere çok sayıda seçkin davetli katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Göktürk ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve finans alanında dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Marc Goergen’in açılış konuşmaları ile başlayan kongre, bankacılık ve sigortacılık sektörünün üst düzey yöneticilerinin sunumlarını gerçekleştirdiği "Türkiye Politikaları" oturumu ile devam etti.

 

27 ülke ve 48 kurumdan gelen 100'den fazla akademisyenin finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki en son araştırmalarını paylaştığı kongrede, dinamik ve dayanıklı bir finansal ekosistemi teşvik etmek ve Türkiye'nin uluslararası arenada lider ülke konumuna ulaşabilmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

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