AB her yıl yaşlanan nüfus yüzünden 1 milyon iş gücü kaybediyor: "Yasal göç yolu açılmalı"

Eurostat'ın yaptığı tahminlere göre AB ülkelerinde 65 yaş ve üzeri nüfusun payının 2022'de yüzde 21,1'den yüzyıl sonunda yüzde 31,3'e çıkması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, yaşlı nüfus yüzünden her yıl bir milyon iş gücü kaybı yaşadığı AB için daha çok yasal göç yolunun açılması gerektiğini savundu.

Ylva Johansson, yasadışı göçle mücadele eden AB’nin iş gücü açığını karşılamak için daha meşru seçenekler bulmaya acil bir şekilde ihtiyacı olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile Yunanistan’a yaptığı resim ziyaret sırasında basının sorularını yanıtlana Johansson, “Demografik nedenlerden dolayı AB'de çalışma çağındaki nüfus yılda 1 milyon azalıyor. Bu, yasal göçün yılda aşağı yukarı 1 milyon artması gerektiği anlamına geliyor. Bunu başarmak gerçekten zor bir iş." dedi.

Görev süresi haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından bitecek AB Komisyonu, bu süre içinde AB genelinde göç kurallarında yapılacak reformu tamamlamak için çalışıyor.

AB Komisyonu’nun bu konuda hazırladığı reform konusunda geçen ay ön anlaşma sağlanmıştı.

AB ülkelerinde 65 yaş ve üstü nüfusun oranı yüzde 31’i geçecek

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat'ın yaptığı tahminlere göre AB ülkelerinde 65 yaş ve üzeri nüfusun payının 2022'de yüzde 21,1'den yüzyıl sonunda yüzde 31,3'e çıkması bekleniyor.

Kaçak göçle mücadele konusuna da değinen Johansson, bu konunun AB’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığını körüklediği görüşünü dile getirdi.

Konuyla ilgili şeffaf olanması gerektiği ve yasal göç yollarının açılması gerektiğini savunan Johansson, “AB vatandaşlarının bize asıl sorduğu ve öğrenmek istediği kaç göçmenin geldiği değil, bunu düzenli bir şekilde yaparsak nasıl yöneteceğimiz ve kimin geleceği konusunda kontrolün kimin elinde olacağı sorusunun yanıtı.” dedi.

AB Komisyonu ‘yetenek havuzu’ projesi hazırlamıştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri Temsilcisi Ylva Johansson tarafından kasım ayında tanıtımı yapılan “AB Yetenek Havuzu”, iş arayan göçmenleri beceri ve niteliklerine göre elverişli ve ihtiyaç duyulan boş pozisyonlarla buluşturarak, AB'nin istihdam piyasasındaki ciddi eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

AB’nin “Yetenek Havuzuna”, katılım üye devletler için gönüllülük esasına dayanıyor ancak Brüksel, mesleki eğitim ve beceri kazandırmaya yönelik finansman gibi teşviklerin başkentleri bu projeye katılmaya teşvik edeceğini umut ediyor.

Bu platform, Avrupalı çalışanları diğer AB ülkelerindeki iş teklifleriyle buluşturan mevcut EURES platformunu temel alacak.

Yüzyılın sonuna kadar 7 milyon göçmen işçiye ihtiyaç var

Avrupa Komisyonu'na göre, yaşlı nüfus emekli olurken ve çalışan nüfus azalırken, AB ülkelerinde, özellikle inşaat, sağlık ve bilişim sektörlerinde vasıflı işgücünde ciddi eksiklikler yaşanıyor.

Demografik değişim nedeniyle bu yüzyılın sonuna kadar AB’nin işgücü piyasasında ilave yedi milyon işçiye daha ihtiyacı olacak.

AB’nin yürütme organı olarak görev yapan Komisyon, işgücü piyasasında öngörülen değişimin olası ekonomik sonuçları konusunda şimdiden uyarıda bulunarak, bunun kamu bütçeleri, emeklilik maaşları ve sağlık sistemi üzerinde büyük bir baskı oluşacağı konusunda sürekli uyarıda bulunuyor.