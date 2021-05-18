“AB İnsan Ticaretine Karşı Eylem sözleşmesi yasallaşmalı”

İnsan ticaretine karşı mücadele kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Armağan Candan, Doğuş Derya ve Asım Akansoy ile görüşüldü.

Görüşmeye İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Doğukan Gümüşatam, Gazeteciler Birliği’nden Dilek Öncül, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden Avukat Sevilay Yıldırımer Candanal ile Avukat Deniz Düzgün ve Ombudsmanlık’tan Mustafa Fadıloğluları katıldı.

Görüşmede CTP’li milletvekillerine, insan ticaretiyle mücadeleye dair bilgiler, hedefler ve pratikte yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Görüş alışverişinde bulunuldu.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Programı Koordinatörü Fezile Osum, insan ticareti noktasında hem yasal hem de pratik alanda çok yönlü bir mağduriyet yaşandığının altını çizerek, milletvekillerine bu alanda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

İnsan ticaretiyle mücadele Strateji ve Eylem Planlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Osum, planların oluşum sürecinde gerek devlet kurumları gerekse de sivil toplumdan çeşitli kesimlerle görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Planların çeşitli paydaşların katılımcılığıyla oluşturulduğu vurgusunu yapan Osum, içeriğin ilgili kesimlerin deneyimlerine dayandırılarak şekillendirildiğini söyledi.

İnsan ticaretiyle mücadele alanında hazırlanan planlar çerçevesinden bahseden Osum, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir dairenin oluşturulmasını savunduklarını belirtti. Osum, İçişleri Bakanlığı’nın insan ticareti bağlamında çok kritik bir noktada olduğunu ifade ederek, böyle bir birimin İçişleri Bakanlığı altında oluşturulmasının en mantıklı ve işlevsel alternatif olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Osum hedeflerinin insan ticareti noktasında Ulusal Yönlendirme Mekanizması oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Osum: “Mağdurlara da işlem yapılıyor”

Ceza yasasındaki insan ticaretiyle ilgili maddenin uygulanmamasından dolayı, mağdur olan insanlara da yasal işlem yapıldığını vurgulayan Fezile Osum, bunun iki kez mağduriyet yarattığını ifade etti.

“AB İnsan Ticaretine Karşı Eylem sözleşmesi yasallaşmalı”

Osum ayrıca, “Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem sözleşmesinin oldukça önemi bir yasal zemin olduğunu vurgulayarak bu sözleşmenin henüz Kıbrıs’ın kuzeyinde geçmediğini söyledi.

Düzgün: “Polis yasayı uygulayamıyor”

Ceza yasasındaki insan ticaretiyle ilgili kısmın uygulanmasında sorunlar yaşandığını ve polisin yasaya hakim olmadığını ifade eden Barolar Birliği’nden Deniz Düzgün, bu alanda polise eğitim verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Düzgün, polisin sahada bu yasayı uygulamadığını, birçok polis memurunun ise yasanın ilgili maddesini bilmediği kaydederek, polis teşkilatının altında insan ticaretine dair özel bir birim kurulması gerektiğini de söyledi.

Polisin yasayla ilgili eğitim almayı kabul etmediği de ifade edile toplantıda, eğitici videolar hazırlanıp polise gönderileceği kaydedildi.

Usar: “Her türlü katkıyı sunmaya hazırız”

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli konuşmasında insan ticaretinin önemli boyutlara ulaştığını kaydederek, bu konu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyledi. İncirli, Meclisin durumunun ortada olduğunu, komiteler bile çalışmaz durumda olduğunu ifade ederek, bu dönem herkesin işinin zor olduğunu söyledi. İlkesel olarak insan ticaretiyle mücadeleyi önemsedikleri ve desteklediklerini kaydeden İncirli, bu konuda ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Derya: “Yasa taslağına katkı koymaya hazırız”

CTP milletvekili Doğuş Derya ise polisin içerisindeki mevzuatta düzenlenmesi yapılması gerektiğini kaydetti.

Polis’in yayınlanan genelgeler içerisinde hareket ettiğini kaydeden Derya TOCED noktasında da ayı sıkıntıları yaşadıklarını paylaştı. TOCED’in altında ön gürülen İçişleri Bakanlığı altında oluşturulacak Cinsiyet Odak Noktası’nın da ilk etapta insan ticaretiyle mücadelede çalışmalarına katkı koyabileceğini bildirdi.

Derya, hak örgütlerinin hazırlayacağı bir yasa taslağını değerlendirmeye ve katkı koymaya da hazır olduklarını belirtti.

Derya, polis ve devlet görevlilerinin konuyla ilgili eğitilmesi gerektiği noktasında da kendilerinin bunun için girişimde bulunabileceği, gerekli bağlantıları kurabileceklerini ifade etti. Derya, bazen insan ticareti mağduru ile bir failin yargı süreçlerinde aynı yerlere konularak karşı karşıya konulduğunu da kaydederek buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi.

17 Mayıs vurgusu

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü ve Onur Haftası’na vurgu yapılan toplantıda, CTP’li vekillere gökkuşağı bayrağı hediye edildi.