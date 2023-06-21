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ABD açıkladı: Ankara-Washington hattında kritik görüşme

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ABD, Ukrayna İyileştirme Konferansı için Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.
ABD açıkladı: Ankara-Washington hattında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Türkiye saati ile 15.30'da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelecek.

Voice of America’nın haberine göre, Blinken önce Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya gelecek. Öğlen 12.00'de de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirecek.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ise yerel saatle 13.30'da (TSİ 15.30) planlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşme öncesi basının görüntü almasına da izin verilecek.

Diplomatik kaynaklar, görüşmenin ana gündemini Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine devam eden itirazının oluşturacağını aktardı.

Görüşme, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden sonra yapılacak ilk yüz yüze temas olacak. İki bakan, 8 Haziran'da telefonda görüşmüş; Blinken’ın İsveç'in mümkün olan en kısa süre içinde NATO ittifakına katılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptığı aktarılmıştı.

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