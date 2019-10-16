ABD Başkanı Trump: Kürtler gayet iyi korunuyor, hem onlar da melek değil

Trump, 'Türkiye'ye yaptırım uygulamanın bölgede çatışmaktan daha iyi olduğunu' söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken asıl çatışmanın Türkiye ve Suriye arasında olduğunu, Rusya'nın ise müttefiki Suriye'ye yardım etmesinin anlaşılır olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamanın bölgede çatışmaktan daha iyi olduğunu belirtti.

AFP haber ajansına göre de Trump, "Kürtler gayet iyi korunuyor, hem onlar da melek değil" dedi.

Trump, New York Times gazetesinin 'Suriye gerilimi nedeniyle Pentagon'un İncirlik'teki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiği'ne ilişkin haberi hakkında, "Türkiye'deki Amerikan nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" ifadelerini kullandı. Söz konusu silahların varlığı bugüne dek hiçbir zaman resmen kabul edilmemişti.