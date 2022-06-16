ABD öncülüğündeki koalisyon: IŞİD'in üst düzey bir ismi yakalandı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye'de düzenlenen bir operasyonda örgütün üst düzey bir isminin ele geçirildiğini duyurdu.

Koalisyon, yakalanan kişinin "deneyimli bir bomba üreticisi" olduğunu belirtirken, kimliğini açıklamadı.

Açıklamada "Sivillere herhangi bir zarar gelmesini önlemek ve istenmeyen zayiat riskini asgariye indirmek için operasyon titizlikle planlandı," ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda hiçbir sivile zarar gelmediği ve koalisyon uçakları ya da mevzilerine herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı belirtildi.

Mart 2019'da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği askeri operasyonlarla Suriye'deki tüm denetimini kaybeden IŞİD, büyük oranda ücra noktalara çekilmek durumunda kalmıştı.