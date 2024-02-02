ABD seçim anketleri: Trump az farkla Biden'ın önünde görünüyor

ABD'de son yapılan ankette, kayıtlı seçmenlerin yüzde 49'u, bugün ikili arasında seçim yapılsa eski Başkan Donald Trump'ı destekleyeceklerini belirtirken, yüzde 45'i mevcut Başkan Joe Biden'ı destekleyeceğini, yüzde 5'i de başka birine oy vereceği yönünde

Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlerdeki ön seçimler devam ederken kasım ayında yapılacak başkanlık yarışı, 2020 seçimlerinin rövanşı niteliğinde olacak gibi görünüyor.

Zira siyaset sahnesinde esen hava ve kamuoyu yoklamaları, 2024 başkanlık yarışının mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasında geçmesinin muhtemel olduğunu ortaya koyuyor.

Son olarak CNN'in SSRS'e yaptırdığı kamuoyu anketine göre, Trump az bir puan farkıyla Biden'ın önünde.

Anket, aynı zamanda seçmenlerin önde gelen adaylar hakkındaki "çelişkili duygularını" da ortaya koyuyor.

Demokratların ve Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu, parti adaylarının böylesi bir rövanşı kazanmasından memnun olacaklarını söylüyor.

Bununla birlikte seçmenlerin (az da olsa) bir kısmı, aday olma ihtimalleri hayli yüksek olan Biden ve Trump'ın dışında başka bir isme yönelik temennilerini dile getiriyor.

Genel olarak kayıtlı seçmenlerin yüzde 49'u, bugün ikili arasında seçim yapılsa Trump'ı destekleyeceklerini belirtirken, yüzde 45'i Biden'ı destekleyeceğini, yüzde 5'i de başka birine oy vereceği yönünde görüş beyan etti.

Biden'ın genç seçmenler ve beyaz olmayanlar gibi geleneksel Demokrat eğilimli bloklar arasındaki desteği sonbahardan bu yana artmadı. Keza 35 yaş altı seçmenler de eşit bir şekilde bölünmüş durumda. Bunların yüzde 49'u Biden'ı, yüzde 46'sı Trump'ı destekliyor

Ankete göre beyaz olmayan seçmenler arasında yüzde 57 ile Biden, yüzde 35 alan Trump'ı geride bırakıyor.

Başkanlık yarışının ikili arasında geçmesi durumunda her iki taraftan seçmenlerin çoğunun tercihinin ağırlıklı olarak Trump'a karşı olması eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bir diğer deyişle, Biden'ı destekleyenlerin yüzde 68'i, oy kullanma nedenlerini Biden'a olan desteklerinden dolayı değil Trump'a karşı olduklarından dolayı olduğunu belirtiyor.

Biden yeniden seçilmeyi haketmiyor diyenler yüzde 66

Kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 59'u Biden hakkında olumsuz görüşe sahipken bu rakamk Trump hakkında yüzde 55. Ayrıca Biden'ın yeniden seçilmeyi hak etmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 66.

Amerikalılar büyük oranda Trump'ın görüş ve politikalarını "fazla aşırı" (yüzde 63) olarak görürken, çoğu kişi Biden'ın görüş ve politikalarını "genel olarak ana akım" (yüzde 61) olarak görüyor.

Ankette seçmenlere, Biden'ın Demokrat aday ve Trump'ın Cumhuriyetçi aday olması durumunda en yakın oldukları partiden başka bir ismi bağımısız aday olarak görmek isteyip istemeyecekleri de soruldu.

Demokratlar ve Demokrat eğilimli bağımsızların yüzde 43'ü, Biden-Trump eşleşmesinin yanında başka bir Demokrat'ın bağımsız aday olmasını istediklerini söylerken, Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında bu oran yüzde 40.

Kamuoyu anketleri sürekli olarak üçüncü bir parti veya bağımsız başkan adayı fikrinin popüler olduğunu gösteriyor ancak gerçekte iki parti dışındaki adaylar nadiren seçim öncesi anketlerin ortaya koyduğu kadar oy toplayabiliyor.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın başkan olarak ikinci dönemi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Cumhuriyetçi Parti yanlısı seçmenlerin yüzde 88'i, aday olması durumunda başkanlığı kazanma şansının olduğunu söylerken yalnızca yüzde 29'u, Biden'ın kazanma şansının olduğunu görüşünde.

İsrail-Hamas savaşı Biden destekçileri için yeni bir endişe kaynağı

Demokratlar arasında Biden'a ilişkin kaygılar yaşının ileri olmasına yoğunlaşmış durumda. Bir başkan adayı olarak kendisiyle ilgili en büyük endişeleri sorulduğunda neredeyse yarısı, yani yüzde 46'sı yaşını belirtiyor. yüzde 5'i Biden'ın zihinsel yeterliliğinden ya da keskinliğinden endişe ederken yüzde 2'si işi idare etme becerisine ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Son aylarda Biden hakkında yeni bir endişe ortaya çıkmış durumda. Ankete katılanların yüzde 5'i Biden'ın İsrail ile Hamas arasındaki savaşı ele alış biçiminin kendileri açısından en büyük endişe kaynağı olduğunu kaydediyor.

Demokrat Parti yanlısı 45 yaşın altındaki seçmenler, yaşlı seçmene kıyasla bu durumu en büyük endişeleri olarak belirtme eğilimindeler. 45 yaş altı seçmenlerin yüzde 9'u İsrail'den bahsederken, Demokrat yanlısı yaşlı seçmenlerde bu oran yüzde 3.

CNN anketi 25 ile 30 Ocak tarihleri arasında rastgele seçilen bin 212 yetişkinden oluşan bir ulusal örneklem arasında gerçekleştirildi. Anketler ya çevrimiçi olarak ya da canlı bir görüşmeci ile telefonda yapıldı.